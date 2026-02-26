Europa League: il Bologna batte 1-0 il Brann e conquista la qualificazione al turno successivo. I risultati finali
Terminano i match di ritorno dei Sedicesimi di Finale di Europa League. Vince e si qualifica agli ottavi di finale il Bologna, che batte di misura il Brann con lo stesso risultato della gara di andata: decide l’incontro la rete nella ripresa di Joao Mario. Un importante successo per la formazione di Vincenzo Italiano, che ha giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica grazie all’espulsione al 37′ di Sorensen. Nonostante la sconfitta per 2-1, trova la qualificazione anche il Nottingham ai danni del Fenerbahce grazie al 3-0 maturato nel match di andata. Di seguito i risultati finali:
Bologna-Brann 1-0 ( 56′ Joao Mario)
Celta Vigo-PAOK 1-0 (63′ Swedberg)
Genk-Din. Zagabria 2-3 (45+2′ Bakrar; 51′ Sor; 57′, 75′ Stojkovic; 101′ Ito) Ancora in corso
Nottingham-Fenerbahce 1-2 (22′, 48′ Akturkoglu; 68′ Hudson-Odoi)