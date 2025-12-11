Europa League: la Roma cala il tris al Celtic, vince in rimonta il Bologna sul Celta Vigo. I risultati finali

Si concludono i match della serata di Europa League. Grande prova da parte della Rom(a, che in casa del Celtic si impone con il risultato di 3-0 e portando a casa i tre punti: per i giallorossi decisive nella prima frazione le due reti di Ferguson e l’autogol al 6′ di Scales che sblocca l’incontro. Vince in rimonta l’altra italiana impegnata questa sera nella competizione, il Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano, dopo esser andata al riposo in svantaggio 1-0, nella ripresa recupera il match grazie alle due reti di Bernardeschi, portando a casa i tre punti. Vincono anche Porto, Aston villa e Fenerbahce. Di seguito i risultati finali:

Basilea-Aston Villa 1-2 (12′ Gussand; 34′ Daniliuc; 53′ Tielemans)

Brann-Fenerbahce 0-4 ( 5′ Akturkoglu; 36′, 44′, 65′ Talisca)

Celta Vigo-Bologna 1-2 (17′ Zaragoza; 65′ , 75’Bernardeschi)

Celtic-Roma 0-3 (6′ Scales (A); 36′, 45+1′ Ferguson)

Porto-Malmo 2-0 (30′ 36′ Samu; 90+5′ Moura (A) )

FCSB-Feyernoord 4-3 (11′ Ngezana; 41′ Tengstedt; 44′ Timber; 51′ Sauer; 54′ Toma; 87′ Thiam; 90+5′ Tanase)

Friburgo-Salzburg 1-0 (50′ Lienhart)

Lione-G.A Eagles 2-1 (3′ Moreira; 6′ Smit; 11′ Sulc)

Panathinaikos-Plzen 0-0