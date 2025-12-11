Conference League: vincono Crystal Palace e Strasburgo, non vanno oltre il pari Lech e Magonza. I risultati finali

Si concludono i match della serata di Conference League. Ottima partita da parte del Crystal Palace, che si impone con il risultato di 3-0 in casa dello Shelbourne: decidono le reti nella prima frazione di Uche, Nketiah e Pino. Vittoria in trasferta anche per lo Strasburgo, che ha la meglio per 1-0 sugli scozzesi del Aberdeen: a regalare i tre punti ai francesi il gol al 35′ di Godo. Vincono anche Shakhtar e Omonia, mentre non vanno oltre il risultato di 1-1 Lech e Magonza. Di seguito i risultati finali:

Aberdeen-Stasburgo 0-1

Hamrun-Shakthar 0-2

KuPS- Lausanne 0-0

Lech-Magonza 1-1

Lincoln-Sigma Olomouc 2-1

Rakow-Zrinjski 1-0

Rijeka-Celje 3-0

Shelbourne-Crystal Palace 0-3

Rapid-Omonia 0-1