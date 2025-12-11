Monza, Keita Balde nel mirino di una big di Serie A

Le strade del Monza e di Keita Balde potrebbero dividersi già da questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, l’attaccante potrebbe infatti tornare a vestire la maglia della Lazio. Il DS Fagiani starebbe valutando l’idea, sia per la versatilità di ruolo del giocatore che per i costi contenuti dell’operazione.

Classe 95, Keita avrebbe dato l’ok per questo clamoroso ritorno in biancoceleste, dopo aver già visitato il centro sportivo di Formello negli scorsi giorni. I brianzoli rischiano quindi di vedersi privare di uno dei suoi tasselli più importanti, il quale sarebbe molto difficile da rimpiazzare.