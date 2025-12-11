Spezia, Cassata verso il Modena: «Dobbiamo rifare del “Picco” il nostro fortino»

In vista del match contro il Modena, a margine del “Meet and Greet” con i tifosi bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni il centrocampista dello Spezia, Francesco Cassata. Il calciatore ha fatto il punto sulla situazione di classifica, sottolineando l’importanza di rifare del picco il proprio fortino.

«I segnali sono positivi – ha dichiarato – siamo contenti ma non soddisfatti del tutto per queste due prestazioni perché sotto alcuni aspetti potevamo fare meglio. L’importante è aver portato a casa risultati positivi che ci daranno una mano per le gare future»

Ed in vista della gara contro il Modena, Cassata suona la carica: «Dobbiamo ricostruire il nostro fortino, il Picco. Siamo tutti disposti a sacrificarci insieme ai tifosi e all’ambiente. Sappiamo che sarà difficile ma ci faremo trovare pronti»

Infine, sulla squalifica e il traguardo delle 100 presenze con i bianconeri, dichiara: «Mi pesa molto essere, mi spiace non esserci in queste gare ma sono sicuro che i miei compagni si faranno trovare pronti. Le 100 presenze con lo Spezia sarebbero un traguardo pazzesco. Indossare questa maglia è un orgoglio incredibile, sono felice di questo»