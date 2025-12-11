Verso Avellino-Catanzaro, parla l’ex Sounas: «Sarà una partita molto emozionate, non vediamo l’ora di giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

In vista del match di sabato tra Catanzaro e Avellino, a margine della cena di squadra di fine anno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa il centrocampista dei biancoverdi, ex dell’incontro, Dimitrios Sounas.

«Con il Catanzaro sarà una partita molto emozionate – ha dichiarato -. Con Biasci abbiamo scritto la storia, abbiamo trascorso tre anni meravigliosi e sentiamo l’affetto dei tifosi. Non vediamo l’ora di giocare questa partita»

Sul percorso da seguire, Sounas non ha dubbi: «La strada è solo una, lavorare duramente per uscire da questo periodo no delle ultime settimane, veniamo da due risultati utili consecutivi che ci hanno permesso di lavorare con più serenità»

Poi, uno sguardo ai precedenti match dei campani: «A Bolzano siamo stati più bravi del SudTirol e abbiamo portato a casa i tre punti, mentre col Venezia abbiamo deciso di difenderci bassi e stretti e con un pizzico di fortuna abbiamo guadagnato un punto»

Infine, questo l’appello del giocatore alla squadra: «Il sacrificio deve fare parte di noi perché lavorando tutti insieme possiamo raggiungere grandi risultati. L’atteggiamento che abbiamo visto contro il Venezia deve essere la nostra forza perché la Serie B è un campionato molto equilibrato»

