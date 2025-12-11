Conference League: Crystal Palace avanti sullo Shelbourne, va al riposo in vantaggio lo Strasburgo. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Si conclude la prima frazione di gioco dei match della serata di Conference League. Ottimo primo tempo da parte del Crystal Palace, che va al riposo in vantaggio 3-0 in casa del Shelbourne: sblocca al 11′ l’incontro Uche, a cui seguono le reti di Nketiah e Pino. Avanti anche lo Strasburgo, impegnato nella trasferta contro gli scozzesi dell’Aberdeen: decide al momento la gara il gol al 35′ di Godo. Vanno al riposo in vantaggio anche Omonia e Rakow, mentre sono fermi sul risultato di parità Hamrun e Shakhtar

Aberdeen-Stasburgo 0-1

Hamrun-Shakthar 0-0

KuPS- Lausanne 0-0

Lech-Magonza 1-1

Lincoln-Sigma Olomouc 1-1

Rakow-Zrinjski 1-0

Rijeka-Celje 0-0

Shelbourne-Crystal Palace 0-3

Rapid-Omonia 0-1

Ultimissime

Verso Avellino-Catanzaro, parla l’ex Sounas: «Sarà una partita molto emozionate, non vediamo l’ora di giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Conference League: Crystal Palace avanti sullo Shelbourne, va al riposo in vantaggio lo Strasburgo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Europa League: Roma cala il tris al Celtic, Bologna sotto in casa del Celta Vigo dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Palermo, Inzaghi incontra i familiari di Schillaci

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

UFFICIALE: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025