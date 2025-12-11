Conference League: Crystal Palace avanti sullo Shelbourne, va al riposo in vantaggio lo Strasburgo. I risultati parziali

Si conclude la prima frazione di gioco dei match della serata di Conference League. Ottimo primo tempo da parte del Crystal Palace, che va al riposo in vantaggio 3-0 in casa del Shelbourne: sblocca al 11′ l’incontro Uche, a cui seguono le reti di Nketiah e Pino. Avanti anche lo Strasburgo, impegnato nella trasferta contro gli scozzesi dell’Aberdeen: decide al momento la gara il gol al 35′ di Godo. Vanno al riposo in vantaggio anche Omonia e Rakow, mentre sono fermi sul risultato di parità Hamrun e Shakhtar

Aberdeen-Stasburgo 0-1

Hamrun-Shakthar 0-0

KuPS- Lausanne 0-0

Lech-Magonza 1-1

Lincoln-Sigma Olomouc 1-1

Rakow-Zrinjski 1-0

Rijeka-Celje 0-0

Shelbourne-Crystal Palace 0-3

Rapid-Omonia 0-1