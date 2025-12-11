Europa League: Roma cala il tris al Celtic, Bologna sotto in casa del Celta Vigo dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match della serata di Europa Leauge. Grande primo tempo da parte della Roma di Gianpiero Gasperini. I giallorossi vanno al riposo in vantaggio per 3-1 sugli scozzesi del Celtic: decidono al momento l’incontro le due reti di Ferguson ed il gol al 6′ di Mancini. Chiude la prima frazione sotto 1-0 il Bologna, impegnato nella trasferta contro il Celta Vigo: a portare in vantaggio gli spagnoli la rete al 17′ di Zaragoza. Vanno negli spogliatoio in vantaggio anche Porto e Feyernoord, fermi sul risultato di parità Basilea e Aston Villa. Di seguito i risultati parziali:
Basilea-Aston Villa 1-1
Brann-Fenerbahce 0-3
Celta Vigo-Bologna 1-0
Celtic-Roma 0-1
Porto-Malmo 2-0
FCSB-Feyernoord 1-2
Friburgo-Salzburg 0-0
Lione-G.A Eagles 2-1
Panathinaikos-Plzen 0-0