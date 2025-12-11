Europa League: Roma cala il tris al Celtic, Bologna sotto in casa del Celta Vigo dopo i primi 45. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Si concludono i primi tempi dei match della serata di Europa Leauge. Grande primo tempo da parte della Roma di Gianpiero Gasperini. I giallorossi vanno al riposo in vantaggio per 3-1 sugli scozzesi del Celtic: decidono al momento l’incontro le due reti di Ferguson ed il gol al 6′ di Mancini. Chiude la prima frazione sotto 1-0 il Bologna, impegnato nella trasferta contro il Celta Vigo: a portare in vantaggio gli spagnoli la rete al 17′ di Zaragoza. Vanno negli spogliatoio in vantaggio anche Porto e Feyernoord, fermi sul risultato di parità Basilea e Aston Villa. Di seguito i risultati parziali:

Basilea-Aston Villa 1-1

Brann-Fenerbahce 0-3

Celta Vigo-Bologna 1-0

Celtic-Roma 0-1

Porto-Malmo 2-0

FCSB-Feyernoord 1-2

Friburgo-Salzburg 0-0

Lione-G.A Eagles 2-1

Panathinaikos-Plzen 0-0

Ultimissime

Verso Avellino-Catanzaro, parla l’ex Sounas: «Sarà una partita molto emozionate, non vediamo l’ora di giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Conference League: Crystal Palace avanti sullo Shelbourne, va al riposo in vantaggio lo Strasburgo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Europa League: Roma cala il tris al Celtic, Bologna sotto in casa del Celta Vigo dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Palermo, Inzaghi incontra i familiari di Schillaci

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

UFFICIALE: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025