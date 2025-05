Escl. Vasari: «Palermo senz’anima, da rifondare tutto. Il City Group? Non ci credo»

Non va oltre i 90 minuti il sogno Serie A per i rosanero. Al “Menti”, alla Juve Stabia basta il gol di Adorante per tagliare le gambe a un Palermo che, forse, aspettava soltanto la chiusura definitiva della stagione. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, l’ex rosanero Gaetano Vasari ha voluto dire la sua:

Il Palermo è fuori dai playoff…

«Il mio pensiero è che ho visto la solita squadra: scesa in campo senza lottare. È l’emblema di tutta la stagione. Squadra da ricostruire, compreso l’allenatore. I nostri tifosi meritano una squadra che corra, lotti e sudi per questa maglia».

Si aspettava una gestione differente da parte del City Group?

«Sinceramente no. Noi siamo una delle tante società che hanno in giro. Ci credo poco che loro abbiano davvero interesse a portare il Palermo nel calcio che conta. I tifosi meritano rispetto. Mi auguro di sbagliarmi».