Repubblica Napoli: “Juve Stabia nella storia. Palermo a picco”

ASTELLAMMARE DI STABIA – La favola continua. La Juve Stabia supera il Palermo 1-0 nel primo turno dei playoff di Serie B e si guadagna una storica semifinale contro la Cremonese. Decisivo, ancora una volta, Andrea Adorante, a segno nella ripresa con la sua 16ª rete stagionale. L’andata si giocherà mercoledì alle 20.30 al “Menti”, mentre l’altra semifinale vedrà opposti Catanzaro e Spezia.

Come racconta Repubblica Napoli, la partita è stata spigolosa, a tratti equilibrata, ma a fare la differenza è stata la compattezza, il coraggio e la fame della Juve Stabia, guidata da un Pagliuca che ha preparato il match con grande lucidità.

Primo tempo: palo di Floriani, miracoli di Audero

La Juve Stabia parte bene con un colpo di testa di Adorante, poi recriminazioni rosanero per un contatto in area tra Floriani Mussolini e Di Francesco, che per Di Bello, dopo revisione VAR, è regolare. I gialloblù spingono e colpiscono un clamoroso palo con Floriani su assist di Mosti.

Audero salva tutto su un colpo di testa di Piscopo, ma sulla ribattuta Candellone spreca tirando alto. Il Palermo si affida alle fiammate di Di Francesco e Pohjanpalo, ma senza impensierire Thiam.

Ripresa: la punizione di Brunori e il colpo di Adorante

Il Palermo apre la ripresa con la miglior occasione del match: punizione perfetta di Brunori, ma Thiam vola all’incrocio e tiene a galla i suoi. È il preludio al gol: lancio lungo di Pierobon, errore grave di Baniya, che lascia sfilare, Adorante anticipa, resiste a Ceccaroni e batte Audero con l’esterno destro.

Esplode lo stadio e si apre addirittura un cancello per l’esultanza dei tifosi stabiesi, costringendo l’arbitro a sospendere per cinque minuti.

Finali palpitanti, ma il Palermo non punge

Nel recupero, Thiam salva ancora su Ceccaroni, poi Ranocchia spara alto dal limite all’ultima azione utile. Juve Stabia in festa, Palermo fuori tra mille rimpianti e una prestazione troppo opaca per valere una semifinale.

Per il club del presidente Langella è un traguardo storico: mai la Juve Stabia era arrivata così in alto. Il sogno promozione continua.