Escl. Sabatini: «Playoff svaniti per mancanza di fame. Il futuro? Servono scelte nette»

Si spegne il sogno playoff dei rosanero. Al “Menti”, con l’obbligo di vittoria, il Palermo esce sconfitto per 1-0, complice la rete di Adorante. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, è intervenuto l’ex direttore rosanero Walter Sabatini:

È già finito il sogno playoff dei rosanero. Qual è la sua analisi sul match?

«Era un Palermo superiore che non ha saputo, però, mettere in campo la disperazione necessaria per vincere questo tipo di gara. Ha pagato oltremodo la lettura sbagliata di una traiettoria leggibile. Da oggi bisogna ricominciare, non c’è tempo per leccarsi le ferite».

Da cosa si può ripartire?

«Sono enormemente dispiaciuto per la gente, ma anche per i dirigenti, che hanno lavorato alacremente e con competenza negli ultimi mesi. Ma il calcio regala sempre seconde opportunità. Bisogna prendere decisioni senza indugi».