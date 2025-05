Binda: “Terremoto in B! Penalizzazione per il Brescia. Frosinone salvo. Samp ai playout”

Una vera scossa colpisce la Serie B a stagione e conclusa e spareggi in corso. Secondo quanto riportato su Gazzetta.it dal giornalista Nicola Binda, il Brescia rischia una penalizzazione di 4 punti per irregolarità nei pagamenti fiscali relativi alla scadenza di febbraio. Un verdetto che, se confermato, avrebbe ripercussioni enormi sulla classifica finale e sulla lotta salvezza.

Con il -4, il Brescia scivolerebbe al terzultimo posto, retrocedendo in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. A salvarsi sarebbe invece il Frosinone, mentre la Salernitana affronterebbe il playout da posizione favorevole. Clamoroso anche il ritorno in gioco della Sampdoria, che verrebbe ripescata e ammessa allo spareggio salvezza proprio contro i granata.

Irregolarità nei crediti d’imposta: la ricostruzione

La penalizzazione deriverebbe da un’irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi relativi alla scadenza del 28 febbraio. Il Brescia avrebbe utilizzato crediti d’imposta per coprire parte delle somme dovute, ma secondo quanto accertato dalla Covisoc e confermato dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio, tali crediti si sono rivelati inesistenti.

La Covisoc ha immediatamente trasmesso gli atti alla Procura Federale, che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini il 18 maggio. La Figc, pur avendo accelerato le procedure, ha dovuto fare i conti con i lunghi tempi tecnici dell’Agenzia delle Entrate, ritardando inevitabilmente il procedimento disciplinare.

Cosa succede adesso

La gara di playout tra Frosinone e Salernitana, prevista inizialmente per domani, è stata rinviata e sarà annullata, come confermato dalla Lega B. In attesa della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, il nuovo playout sarà Sampdoria–Salernitana, con ritorno all’Arechi.

Tutto dipenderà dall’esito del primo grado: se la condanna sarà ritenuta solida, si procederà senza attendere gli eventuali ricorsi del Brescia. In caso contrario, si prenderà tempo. Intanto, si ipotizza che il club di Cellino possa aver adottato la stessa procedura anche per la scadenza di aprile. Qualora le irregolarità fossero confermate, eventuali nuove penalizzazioni slitterebbero alla stagione 2025/26, come previsto dal regolamento.

Una nuova estate calda si profila all’orizzonte per la Serie B, tra inchieste, appelli e verdetti che rischiano di stravolgere nuovamente i destini sportivi di più di una squadra.