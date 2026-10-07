Empoli-Palermo, trasferta vietata per i residenti in provincia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
spezia palermo (4) tifosi settore ospiti

In vista della sfida tra Empoli e Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15 al Carlo Castellani, sono state introdotte alcune restrizioni per i tifosi rosanero.

Come disposto dalle autorità competenti, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona. La limitazione riguarda sia la fase di vendita libera sia gli acquisti online.


Per questi settori, inoltre, i residenti nella provincia di Palermo non potranno acquistare i tagliandi nemmeno attraverso i punti vendita Vivaticket presenti in Sicilia. La vendita sarà invece disponibile negli altri punti vendita autorizzati e online, con verifica della residenza al momento dell’acquisto.

Una decisione legata alle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e alle valutazioni degli organi di sicurezza in vista della gara

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