Empoli-Palermo, ancora restrizioni per i tifosi rosanero: le info

Ci sono ancora restrizioni per i tifosi del Palermo in vista della trasferta di Empoli. In occasione della sfida in programma sabato 10 ottobre alle ore 15, al Carlo Castellani Computer Gross Arena, i residenti a Palermo e provincia non potranno acquistare i biglietti per tutti i settori dello stadio.

Come comunicato dall’Empoli Football Club, infatti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti, Curva Sud, e soltanto ai possessori della fidelity card del Palermo.





Per i tifosi rosanero residenti al di fuori della Sicilia, invece, sarà possibile acquistare il biglietto del settore ospiti senza l’obbligo di possedere la fidelity card.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di 20 euro.

Le disposizioni delle autorità

La decisione arriva in seguito alle indicazioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, con determinazione 37/2026 del 7 ottobre 2026, e alla valutazione del CASMS. Il Prefetto di Firenze ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore.

Resta quindi confermata la possibilità per i residenti in provincia di Palermo di assistere alla partita soltanto dal settore ospiti e attraverso il programma di fidelizzazione del Palermo Football Club.

Empoli-Palermo si giocherà dunque con una trasferta rosanero sottoposta a precise limitazioni, che impediscono ai tifosi residenti nel capoluogo e nella provincia di acquistare liberamente i tagliandi negli altri settori dello stadio.