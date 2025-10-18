Empoli, Gemmi: «Dionisi il pezzo giusto per completare la nostra squadra»

Nella giornata di presentazione del nuovo allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha preso la parola anche il direttore sportivo Roberto Gemmi, che ha spiegato la scelta del club toscano.

«La scelta più semplice. Avevamo contattato anche altri due colleghi, ma alla fine era chiaro che Alessio fosse il pezzo di un puzzle perfetto per completare la nostra idea di squadra» ha dichiarato Gemmi in conferenza stampa, come riportato da EmpoliChannel. «È una decisione empatica, naturale».

Il direttore ha ribadito anche gli obiettivi della società: «Non vogliamo cambiare obiettivo: vogliamo restare l’Empoli, migliorando i singoli. È quello che ci ha sempre contraddistinto».

Gemmi si è detto soddisfatto della rosa a disposizione: «È competitiva e orgogliosa. È numericamente ampia: abbiamo tenuto quattro giocatori che erano in dubbio e inserito giovani che possono diventare importanti. Devono crescere attraverso le stagioni e i risultati».

Infine, un commento sul campionato: «La Serie B è un campionato da montagne russe, l’unico dove può succedere di tutto. Ma è anche il più bello: il più vero».