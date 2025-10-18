Bari, addio vicino per Caserta: il tecnico torna da solo in treno dopo la sconfitta con la Reggiana

Quella contro la Reggiana potrebbe essere stata l’ultima panchina di Fabio Caserta alla guida del Bari. La sconfitta per 3-1 maturata oggi al Città del Tricolore, dopo l’illusorio vantaggio firmato da Moncini, sembra aver segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra l’allenatore e la società biancorossa.

A rafforzare l’ipotesi di un imminente esonero, una scena che ha fatto rapidamente il giro dei social: Caserta è stato immortalato mentre rientrava a casa da solo in treno, mentre il resto della squadra ha viaggiato in aereo verso Bari. L’immagine, diventata virale, è stata pubblicata da Pianeta Bari e alimenta le voci su un divorzio ormai imminente.

La società non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma l’atmosfera attorno alla panchina barese è sempre più tesa. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro tecnico della squadra, che finora ha raccolto risultati al di sotto delle aspettative.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PianetaBari – Testata Web (@pianetabari)