Serie A: Inter batte Roma con un gol di Bonny. La classifica aggiornata
All’Olimpico l’Inter batte la Roma 1-0 grazie a un gol al 6′ di Ange-Yoan Bonny, servito da un grande assist di Nicolò Barella. La squadra di Chivu parte forte e gestisce il vantaggio per tutto il match, resistendo agli assalti della Roma, che sfiora il pareggio più volte con Dybala, Cristante e Dovbyk. Decisivo Yann Sommer, autore di diverse parate fondamentali.
La classifica aggiornata
Inter – 15
Napoli – 15
Roma – 15
Milan – 13
Juventus – 12
Atalanta – 10
Bologna – 10
Sassuolo – 10
Como – 9
Cremonese – 9
Cagliari – 8
Udinese – 8
Torino – 8
Lazio – 7
Lecce – 6
Parma – 5
Verona – 4
Fiorentina – 3
Pisa – 3
Genoa – 2