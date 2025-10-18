Serie A: Inter batte Roma con un gol di Bonny. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

All’Olimpico l’Inter batte la Roma 1-0 grazie a un gol al 6′ di Ange-Yoan Bonny, servito da un grande assist di Nicolò Barella. La squadra di Chivu parte forte e gestisce il vantaggio per tutto il match, resistendo agli assalti della Roma, che sfiora il pareggio più volte con Dybala, Cristante e Dovbyk. Decisivo Yann Sommer, autore di diverse parate fondamentali.

La classifica aggiornata

Inter – 15

Napoli – 15

Roma – 15

Milan – 13

Juventus – 12

Atalanta – 10

Bologna – 10

Sassuolo – 10

Como – 9

Cremonese – 9

Cagliari – 8

Udinese – 8

Torino – 8

Lazio – 7

Lecce – 6

Parma – 5

Verona – 4

Fiorentina – 3

Pisa – 3

Genoa – 2

Ultimissime

Serie A: Inter batte Roma con un gol di Bonny. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Empoli, Gemmi: «Dionisi il pezzo giusto per completare la nostra squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Bari, addio vicino per Caserta: il tecnico torna da solo in treno dopo la sconfitta con la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025
Nazionale

Italia? No grazie: convocato DALL’ARGENTINA a Novembre | Torna con la maglia della sua Nazione

Marco Fanfani Ottobre 18, 2025

Serie A: Inter avanti 0-1 all’intervallo sulla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025