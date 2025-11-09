Eccellenza Siciliana, Girone A: il Licata resta in vetta, il Marsala in scia. Successi per Sciacca, Don Carlo Misilmeri e Kamarat. La classifica aggiornata
Si è chiusa la domenica dell’Eccellenza Siciliana Girone A, con una giornata ricca di gol e risultati importanti per la corsa ai vertici della classifica.
Nel big match di giornata Licata Calcio e Marsala 1912 pareggiano 1-1, un risultato che permette ai gialloblù di restare in testa con 20 punti, uno in più proprio sul Marsala. Alle loro spalle si avvicina l’Unitas Sciacca Calcio, che espugna il campo del Bagheria Calcio 1919 con un netto 1-4 e sale così al terzo posto.
Vittoria casalinga per il Don Carlo Lauri Misilmeri, che supera per 3-0 il Castellammare Calcio 94, mentre il Kamarat 1972 si impone in trasferta con un perentorio 0-3 sulla Folgore Castelvetrano. Importante successo anche per il 90011 Bagheria, che passa di misura (0-1) sul campo dell’Accademia Trapani, mentre termina senza reti (0-0) la sfida tra Città di San Vito Lo Capo e San Giorgio Piana.
Risultati 9ª giornata – Eccellenza Girone A
Accademia Trapani – 90011 Bagheria 0-1
Città di San Vito Lo Capo – San Giorgio Piana 0-0
Folgore Castelvetrano – Kamarat 1972 0-3
Bagheria Calcio 1919 – Unitas Sciacca Calcio 1-4
Don Carlo Lauri Misilmeri – Castellammare Calcio 94 3-0
Licata Calcio – Marsala 1912 1-1
Classifica aggiornata
Licata Calcio – 20 pt
Marsala 1912 – 19 pt
Unitas Sciacca Calcio – 17 pt
Don Carlo Lauri Misilmeri – 16 pt
Castellammare Calcio 94 – 16 pt
Kamarat 1972 – 15 pt
Partinicaudace 1959 – 15 pt
Città di San Vito Lo Capo – 14 pt
Bagheria Calcio 1919 – 13 pt
90011 Bagheria – 12 pt
San Giorgio Piana – 11 pt
Parmonval – 8 pt
Montelepre – 7 pt
Accademia Trapani – 6 pt
C.U.S. Palermo – 4 pt