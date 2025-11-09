Catania Femminile-Palermo Women 0-2, Biundo: «Partita complicata, ma abbiamo dimostrato carattere»

Tra le protagoniste del successo rosanero figura la giovane portiera Sofia Biundo, che ha mantenuto la porta inviolata nel 2-0 sul campo del Catania. Intervenuta ai microfoni della LND, Biundo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione personale e di squadra:

«È stata una partita complicata, abbiamo lavorato tanto per arrivare pronte a questo appuntamento e il risultato ci ha dato meritatamente ragione. Sia io che la mia compagna di reparto Sorce cresciamo ogni giorno grazie ai consigli dell’allenatrice Pipitone e del preparatore dei portieri Santostefano. Dedico questa vittoria nel derby ai tifosi rosanero e a tutte le persone che si appassionano sempre di più al calcio femminile».