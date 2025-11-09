Catania Femminile-Palermo Women 0-2, Pipitone: «Le ragazze sono state grandiose, vittoria che dà slancio»

Soddisfazione e orgoglio nelle parole di Rosalia Pipitone, allenatrice del Palermo Women, dopo la vittoria per 2-0 nel derby siciliano contro il Catania Femminile. Ai microfoni ufficiali del club, la tecnica rosanero ha elogiato la prestazione della sua squadra:

«Le ragazze sono state grandiose. È stata una partita combattuta, come tutti i derby, e questa vittoria ci darà slancio per il campionato. Ringrazio tutte le calciatrici, si sono messe a disposizione e hanno ripagato la nostra fiducia con una grande prestazione. Da martedì torneremo ad allenarci per preparare la prossima gara contro il Marsala. Sono felice per questi tre punti, un plauso speciale a Sofia Biundo, oggi superlativa tra i pali».

