Serie D, Girone I: il Savoia vola in vetta, Messina beffato nel finale. La classifica aggiornata
Si è chiuso l’11º turno del Girone I di Serie D, una giornata ricca di gol e colpi di scena. In testa alla classifica cambia tutto: il Savoia batte con un netto 2-0 il Milazzo e scavalca l’Igea Virtus, fermata sull’1-1 in casa dalla Gelbison.
Stop forzato per la Nissa, la cui gara in casa dell’Athletic Palermo è stata sospesa al 19′ per impraticabilità di campo. Nel frattempo, Enna e Vigor Lamezia travolgono rispettivamente Paternò (3-0) e Ragusa (4-0), conquistando punti pesanti in zona salvezza e superando la Reggina, fermata sull’1-1 ad Acireale dopo una partita ricca di errori sotto porta.
Amaro pomeriggio per l’ACR Messina, raggiunto al 92′ dalla Vibonese: al “San Filippo” finisce 1-1, con i giallorossi ancora ultimi in classifica e penalizzati dai 14 punti di handicap.
In coda, equilibrio tra Gela e Sambiase (0-0).
Il Savoia e l’Igea Virtus guidano ora la classifica con 22 punti, mentre restano indietro le inseguitrici Nissa e Athletic Palermo, entrambe con una partita in meno.
Risultati Serie D, 11ª giornata
Acireale-Reggina 1-1
Enna-Paternò 3-0
Vigor Lamezia-Ragusa 4-0
ACR Messina-Vibonese 1-1
Athletic Palermo-Nissa SOSPESA
Igea Virtus-Gelbison 1-1
Sancataldese-Castrumfavara 2-1
Savoia-Milazzo 2-0
Classifica Serie D
Savoia 22
Igea Virtus 22
Nissa 18*
Athletic Palermo 16*
Sambiase 16
Vibonese 16
Milazzo 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Gela 13
Castrumfavara 12
Reggina 12
Acireale 12
Sancataldese 11
Paternò 9
Ragusa 7
ACR Messina 3 (-14)