Serie D, Girone I: il Savoia vola in vetta, Messina beffato nel finale. La classifica aggiornata

Si è chiuso l’11º turno del Girone I di Serie D, una giornata ricca di gol e colpi di scena. In testa alla classifica cambia tutto: il Savoia batte con un netto 2-0 il Milazzo e scavalca l’Igea Virtus, fermata sull’1-1 in casa dalla Gelbison.

Stop forzato per la Nissa, la cui gara in casa dell’Athletic Palermo è stata sospesa al 19′ per impraticabilità di campo. Nel frattempo, Enna e Vigor Lamezia travolgono rispettivamente Paternò (3-0) e Ragusa (4-0), conquistando punti pesanti in zona salvezza e superando la Reggina, fermata sull’1-1 ad Acireale dopo una partita ricca di errori sotto porta.

Amaro pomeriggio per l’ACR Messina, raggiunto al 92′ dalla Vibonese: al “San Filippo” finisce 1-1, con i giallorossi ancora ultimi in classifica e penalizzati dai 14 punti di handicap.

In coda, equilibrio tra Gela e Sambiase (0-0).

Il Savoia e l’Igea Virtus guidano ora la classifica con 22 punti, mentre restano indietro le inseguitrici Nissa e Athletic Palermo, entrambe con una partita in meno.

Risultati Serie D, 11ª giornata

Acireale-Reggina 1-1

Enna-Paternò 3-0

Vigor Lamezia-Ragusa 4-0

ACR Messina-Vibonese 1-1

Athletic Palermo-Nissa SOSPESA

Igea Virtus-Gelbison 1-1

Sancataldese-Castrumfavara 2-1

Savoia-Milazzo 2-0

Classifica Serie D

Savoia 22

Igea Virtus 22

Nissa 18*

Athletic Palermo 16*

Sambiase 16

Vibonese 16

Milazzo 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Gela 13

Castrumfavara 12

Reggina 12

Acireale 12

Sancataldese 11

Paternò 9

Ragusa 7

ACR Messina 3 (-14)