Serie A: il Bologna stende il Napoli, pari tra Genoa e Fiorentina. La classifica aggiornata
Domenica pomeriggio di grande calcio in Serie A, con due match intensi e ricchi di emozioni. Al “Dall’Ara” il Bologna di Vincenzo Italiano supera con un netto 2-0 il Napoli di Antonio Conte, mentre al “Ferraris” Genoa e Fiorentina chiudono sul 2-2 dopo una partita combattuta e ricca di colpi di scena.
A Bologna i rossoblù hanno firmato una vittoria di spessore grazie alle reti di Thijs Dallinga al 50’ e di Jhon Lucumí al 66’. Gara solida per i padroni di casa, bravi a contenere le offensive azzurre e a sfruttare al meglio le proprie occasioni. Il Napoli, poco incisivo in avanti, non è mai riuscito a impensierire davvero Pessina, subentrato a Skorupski dopo l’infortunio del portiere titolare.
A Genova, invece, spettacolo e gol tra Genoa e Fiorentina. I liguri sono passati avanti con Leo Østigard (15’), ma la Viola ha ribaltato il punteggio grazie a Gudmundsson su rigore (20’) e a Piccoli (57’). Nel finale, Lorenzo Colombo ha firmato il definitivo 2-2 al 60’, riscattando un rigore fallito poco prima.
Un pareggio che lascia entrambe le squadre a metà classifica, mentre il Bologna continua la sua corsa nelle zone alte e il Napoli incassa un pesante stop in chiave Champions.
LA CLASSIFICA
Milan – 22
Napoli – 22
Inter – 21
Roma – 21
Bologna – 21
Juventus – 19
Como – 18
Sassuolo – 16
Lazio – 15
Udinese – 15
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 10
Lecce – 10
Pisa – 9
Parma – 7
Genoa – 7
Verona – 6
Fiorentina – 5