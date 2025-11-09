Serie A: il Bologna stende il Napoli, pari tra Genoa e Fiorentina. La classifica aggiornata

Domenica pomeriggio di grande calcio in Serie A, con due match intensi e ricchi di emozioni. Al “Dall’Ara” il Bologna di Vincenzo Italiano supera con un netto 2-0 il Napoli di Antonio Conte, mentre al “Ferraris” Genoa e Fiorentina chiudono sul 2-2 dopo una partita combattuta e ricca di colpi di scena.

A Bologna i rossoblù hanno firmato una vittoria di spessore grazie alle reti di Thijs Dallinga al 50’ e di Jhon Lucumí al 66’. Gara solida per i padroni di casa, bravi a contenere le offensive azzurre e a sfruttare al meglio le proprie occasioni. Il Napoli, poco incisivo in avanti, non è mai riuscito a impensierire davvero Pessina, subentrato a Skorupski dopo l’infortunio del portiere titolare.

A Genova, invece, spettacolo e gol tra Genoa e Fiorentina. I liguri sono passati avanti con Leo Østigard (15’), ma la Viola ha ribaltato il punteggio grazie a Gudmundsson su rigore (20’) e a Piccoli (57’). Nel finale, Lorenzo Colombo ha firmato il definitivo 2-2 al 60’, riscattando un rigore fallito poco prima.

Un pareggio che lascia entrambe le squadre a metà classifica, mentre il Bologna continua la sua corsa nelle zone alte e il Napoli incassa un pesante stop in chiave Champions.

LA CLASSIFICA

Milan – 22

Napoli – 22

Inter – 21

Roma – 21

Bologna – 21

Juventus – 19

Como – 18

Sassuolo – 16

Lazio – 15

Udinese – 15

Cremonese – 14

Torino – 14

Atalanta – 13

Cagliari – 10

Lecce – 10

Pisa – 9

Parma – 7

Genoa – 7

Verona – 6

Fiorentina – 5