Serie B, Cesena travolgente: 3-0 all’Avellino. La classifica aggiornata
Netta vittoria del Cesena, che al “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” supera per 3-0 l’Avellino nella gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B. I bianconeri di Michele Mignani confermano il loro ottimo momento di forma e consolidano la zona alta della classifica.
La partita si sblocca al 27′ grazie a Riccardo Ciervo, bravo a concretizzare una manovra corale dei romagnoli. In pieno recupero del primo tempo, al 45+5′, arriva il raddoppio con Cristian Shpendi, freddo dal dischetto nel trasformare un calcio di rigore. Ad inizio ripresa, al 51′, è Jalen Blesa a chiudere definitivamente i conti con un preciso destro che vale il 3-0 finale.
Gara praticamente perfetta per il Cesena, solido in difesa e spumeggiante in avanti, mentre l’Avellino di Raffaele Biancolino non è mai riuscito a reagire dopo le prime due reti subite. Tre punti pesanti per i bianconeri, che confermano ambizioni da protagonisti in questa Serie B.
LA CLASSIFICA
Modena – 25
Monza – 23
Cesena – 23
Frosinone – 22
Venezia – 19
Palermo – 19
Juve Stabia – 17
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Catanzaro – 15
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 13
Mantova – 11
Spezia – 8
Pescara – 8
Sampdoria – 7