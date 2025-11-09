Serie B, Cesena travolgente: 3-0 all’Avellino. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Netta vittoria del Cesena, che al “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” supera per 3-0 l’Avellino nella gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B. I bianconeri di Michele Mignani confermano il loro ottimo momento di forma e consolidano la zona alta della classifica.

La partita si sblocca al 27′ grazie a Riccardo Ciervo, bravo a concretizzare una manovra corale dei romagnoli. In pieno recupero del primo tempo, al 45+5′, arriva il raddoppio con Cristian Shpendi, freddo dal dischetto nel trasformare un calcio di rigore. Ad inizio ripresa, al 51′, è Jalen Blesa a chiudere definitivamente i conti con un preciso destro che vale il 3-0 finale.

Gara praticamente perfetta per il Cesena, solido in difesa e spumeggiante in avanti, mentre l’Avellino di Raffaele Biancolino non è mai riuscito a reagire dopo le prime due reti subite. Tre punti pesanti per i bianconeri, che confermano ambizioni da protagonisti in questa Serie B.

LA CLASSIFICA

Modena – 25

Monza – 23

Cesena – 23

Frosinone – 22

Venezia – 19

Palermo – 19

Juve Stabia – 17

Reggiana – 16

Avellino – 16

Carrarese – 15

Catanzaro – 15

Padova – 14

Empoli – 14

Entella – 14

Bari – 13

Südtirol – 13

Mantova – 11

Spezia – 8

Pescara – 8

Sampdoria – 7

Ultimissime

Serie D, Girone I: il Savoia vola in vetta, Messina beffato nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie A: il Bologna stende il Napoli, pari tra Genoa e Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie B, Cesena travolgente: 3-0 all’Avellino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie C Femminile: il Palermo Women trionfa nel derby: battuto il Catania 0-2

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie D, Girone I: Athletic Club Palermo-Nissa interrotta per impraticabilità del campo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025