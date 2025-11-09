Serie C Femminile: il Palermo Women trionfa nel derby: battuto il Catania 0-2

Prestazione convincente e vittoria importante per il Palermo Women, che si impone 0-2 in trasferta sul Catania Femminile nel derby valido per la 4ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

Le ragazze guidate da Rosalia Pipitone hanno trovato il vantaggio al 71′ grazie a Chirillo, brava a finalizzare un’incursione sulla destra di Dragotto. Solo quattro minuti più tardi, al 75′, è arrivato il raddoppio firmato da Incontrera, autrice di una splendida rete su calcio di punizione. Un successo prezioso per le rosanero, che confermano la propria crescita e conquistano tre punti fondamentali nel cammino in campionato.