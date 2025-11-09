Serie D, Girone I: Athletic Club Palermo-Nissa interrotta per impraticabilità del campo

La sfida tra Athletic Club Palermo e Nissa, valida per l’11ª giornata del Girone I di Serie D, è stata interrotta al 20’ minuto di gioco a causa dell’impraticabilità del campo. Dopo un sopralluogo effettuato dai capitani delle due squadre insieme all’arbitro, è stato deciso di non proseguire l’incontro.

La partita è dunque rinviata a data da destinarsi. Il Dipartimento Interregionale della LND comunicherà nei prossimi giorni le modalità e la nuova data del recupero.