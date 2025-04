Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Le Douaron è un titolare, ma non possiamo permetterci tre punte. Verre e Segre? Possono anche coesistere»

Alessio Dionisi ha parlato anche della gestione degli attaccanti e delle rotazioni tra centrocampo e trequarti nella conferenza stampa di avvicinamento a Palermo-Carrarese. Su Le Douaron ha dichiarato: «Non ci possiamo permettere di giocare con tre attaccanti. Il nostro score è migliorato ma concediamo di più. Purtroppo quando stava crescendo ha subito una scelta dell’allenatore. Deve continuare a lavorare, ho parlato con lui, si sta allenando e lo stiamo preparando per giocare in più ruoli. In quel momento come punta c’è Pohjanpalo, quel posto è suo».

Il tecnico riconosce il valore dell’attaccante francese: «Le Douaron ha le qualità per determinare, è un titolare di questa squadra, più di due attaccanti per volta è difficile che giochino». E sull’altro centravanti, Henry: «È un giocatore esperto, sa che il momento potrebbe arrivare. A gennaio ha scelto di rimanere e si sta allenando. È un giocatore maturo, col Sassuolo quando abbiamo preso due gol si è alzato accanto a me per dare indicazioni».

Infine, il punto sul dualismo tra Verre e Segre: «Verre ci dà delle cose, Segre ce ne dà altre. Scelgo in base alle partite e in base al momento. Quando la squadra non fa bene ci si chiede se si poteva fare altro, quando fa bene si pensa che i titolari siano insostituibili, non è così. Segre ci dà delle caratteristiche che nel reparto avanzato ha solo Le Douaron, attacca campo. Questo non è detto che non potrebbero giocare insieme».