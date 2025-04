Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Non siamo maturi per vincere tre gare di fila»

«Se non abbiamo mai vinto tre partite consecutive significa che non siamo abbastanza maturi per farlo», ha ammesso con schiettezza Alessio Dionisi nella conferenza stampa di presentazione alla gara contro la Carrarese. «Gol subiti nei primi minuti? Se parti male devi avere bisogno del sostegno. Non siamo uno schiacciasassi».

Il tecnico non si sottrae alle responsabilità: «Responsabile l’allenatore? Anche. Consapevoli che le partite siano importanti? Certo, non siamo mica stupidi. Dobbiamo arrivare ai playoff per giocarci le nostre possibilità, vediamo quanto piccole. Con la Carrarese la partita non è già vinta, i ragazzi devono saperlo».

Chiusura dedicata a questioni ambientali e ritmi settimanali: «Non bado ai rumors esterni. Mi interessa quello che fanno i ragazzi in campo, di quello che fanno fuori non mi interessa. Settimana spezzettata? Può essere stata una cosa positiva, tutto dipenderà dal risultato».