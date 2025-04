Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Ranocchia ha qualità. Gol di Pohjanpalo era buono»

«Ranocchia? Su un suo errore abbiamo subito gol a Bari, ma lui è un giocatore di qualità», ha spiegato Alessio Dionisi parlando del centrocampista rosanero. «Non è più giovane, è un 2001 e va per i 24 anni, deve costruirsi il suo curriculum e ciò passa anche facendo degli errori. Non ho cambiato il suo ruolo, a Monza ed Empoli in Serie A faceva il play. Assist? È il battitore più bravo che abbiamo, deve essere consapevole di accettare la partita anche meno positiva».

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla condizione generale della squadra: «Siamo in crescita rispetto a mesi fa, non è esponenziale e non ci ha fatto migliorare più di tanto in classifica. Siamo quelli che hanno vinto contro la prima ma anche quelli che possono andare in difficoltà a Bari. La gestione della palla è stata discreta ma non ottima, lo spostamento di Blin in difesa ci toglie qualcosa e ci dà altro. Quando sei in emergenza devi fare di necessità virtù. Fortunatamente sono rientrati Ceccaroni e Nikolaou. Se ci si crede non è mai tardi, certo che poi le parole devono trovare continuità nei fatti».

Infine, sull’episodio del gol annullato a Pohjanpalo: «Era buono, dobbiamo accettare tutto, non mi piace soffermarmi su questo».