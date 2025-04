Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Senza tifosi in trasferta è un peccato, ma ora pensiamo al Barbera»

«Noi senza tifosi per le trasferte? È un peccato, è un toglierci qualcosa», ha detto Alessio Dionisi rispondendo a una domanda sulle recenti limitazioni per i supporter rosanero. «Non mi permetto e non ho le competenze per giudicare le decisioni. Ora però concentriamoci su questa: giochiamo in casa e il supporto dei nostri tifosi ci sarà».

Il tecnico del Palermo ha poi fatto un’analisi sulle difficoltà della squadra nei momenti chiave: «Squadra con più sconfitte nelle zone alte? Non mi piace, è sintomo di mancanza di equilibrio. Dobbiamo imparare a stare dentro la partita. Col Mantova in casa, per esempio, l’avevamo rimessa in piedi e in un attimo è andato tutto a nostro sfavore. Col Sassuolo una situazione che sembrava finita stava ritornando in equilibrio»