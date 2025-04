Dionisi presenta Palermo-Sassuolo: «Non possiamo dominare per 95 minuti»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la capolista Sassuolo, in programma domani al “Renzo Barbera” alle ore 15:00.

«Viene la partita più difficile, ci dobbiamo confermare. Affrontiamo la squadra migliore del campionato. Non sarà facile. Siamo la squadra con più partite consecutive in gol? Dovevamo migliorare da questo punto di vista rispetto all’andata. Abbiamo alzato il numero di gol presi, concedendo qualcosina in più. Dobbiamo esser bravi a non accorciare la coperta. Col Sassuolo sarà una gara difficile, non concedere a loro è impossibile. I ragazzi fanno il massimo ma di squadra, dal punto di vista offensivo e difensivo, possiamo essere ancora più applicati. Spesso ci allunghiamo».

Analizzando la recente vittoria contro la Salernitana, Dionisi sottolinea: «Non abbiamo avuto blackout contro la Salernitana, siamo stati ordinati per 90 minuti. Abbiamo concesso poco anche nel secondo tempo. Non possiamo dominare per 95 minuti. Vogliamo confermarci, mantenendo distanze e continuità. La squadra è cresciuta. Col Sassuolo possiamo avere le stesse opportunità ma dipenderà da noi. Dovremo essere bravi e coraggiosi. Nel secondo tempo con la Salernitana abbiamo sbagliato a non segnare il terzo gol. Veniamo da una gara fatta bene ma è molto poco per quello che vogliamo»