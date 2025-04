Gazzetta di Modena: “A Sassuolo è tutto pronto per festeggiare la serie A”

Domani il Sassuolo potrebbe già festeggiare il ritorno in Serie A dopo una sola stagione di Serie B. Come riporta la Gazzetta di Modena, la “ricetta” per il successo prevede due condizioni: una vittoria dei neroverdi a Palermo e un contemporaneo mancato successo dello Spezia contro la Sampdoria.

La polemica sulla mancata contemporaneità delle gare è inevitabile: il Palermo-Sassuolo si giocherà alle 15 al “Barbera”, mentre Spezia-Sampdoria scatterà alle 17.15 al “Picco”. Risultato: al termine della loro partita, Grosso e i suoi ragazzi non sapranno ancora se avranno centrato la promozione. Il rientro in Emilia è previsto intorno alle 19.30, poco dopo la fine del derby ligure, e solo allora la squadra conoscerà il proprio destino.

Al momento, sottolinea la Gazzetta di Modena, non sono previste celebrazioni ufficiali. In caso di promozione conquistata già domani, la squadra e l’allenatore raggiungerebbero direttamente piazza Garibaldi a Sassuolo per festeggiare con i tifosi.

La città si mobilita.

La febbre da promozione cresce di ora in ora: alcuni tifosi hanno organizzato trasferte last minute per raggiungere Palermo, coordinandosi sui social. Il gruppo “Sic ex murice gemmae” ha postato orari e voli disponibili, invitando quanti più sostenitori possibile a seguire la squadra al “Barbera”.

Per chi resterà in città, gli “Occasionali”, noti per il loro podcast “Caffè sconcerTo”, hanno organizzato una maratona sportiva al Temple Bar nel Parco Ducale per seguire in diretta sia Palermo-Sassuolo che Spezia-Sampdoria. In caso di promozione, raggiungere il centro per festeggiare sarà questione di pochi passi.

Piano B in caso di rinvio.

Se la combinazione favorevole non dovesse realizzarsi domani, il Sassuolo avrebbe una seconda occasione sabato prossimo, nel derby contro il Modena al “Braglia”, lo stesso stadio dove il 18 maggio 2013 i neroverdi conquistarono la loro storica prima promozione in Serie A.