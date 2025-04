Highlights Reggiana-Cremonese 1-2: De Luca e Bianchetti regalano tre punti d’oro ai grigiorossi

La Cremonese espugna il “Città del Tricolore” con una vittoria sofferta ma fondamentale per la corsa playoff.

La gara si apre subito con un’occasione clamorosa per De Luca: il numero 9 intercetta un retropassaggio di Meroni e arriva sul fondo, ma Bardi in uscita bassa sventa il pericolo. Al 10′ i grigiorossi sfiorano il vantaggio: Pickel si inserisce bene e costringe Bardi al grande intervento, mentre Barbieri sulla ribattuta colpisce il palo con un destro di prima intenzione. Poco dopo è Valoti a provarci in caduta, senza trovare lo specchio.

La Reggiana reagisce al 19′ con Vergara, che chiude un contropiede colpendo il palo. Alla mezz’ora la Cremonese sblocca il risultato: Vandeputte inventa un lancio perfetto per De Luca, che batte Bardi con un destro al volo, palo-rete. I padroni di casa però trovano subito il pareggio al 36′: Marras crossa dalla destra e Antov, nel tentativo di anticipare Gondo, devia sfortunatamente nella propria porta.

Il primo tempo si chiude sull’1-1, con Fulignati decisivo su Marras e un gol annullato a Vergara per fuorigioco.

Nella ripresa la Cremonese riprende il controllo del gioco. Al 55′ Vandeputte crede in un pallone che sembrava perso e serve a Bianchetti un assist d’oro: il capitano, in girata, infila l’angolino basso riportando avanti i suoi. I grigiorossi sfiorano più volte il terzo gol: prima con Vandeputte, che impegna Bardi con un gran tiro al volo, poi con Valoti, ancora respinto dal portiere granata.

Stroppa rivoluziona l’attacco inserendo Johnsen, Gelli e Nasti. Johnsen ha subito un’occasione colossale in contropiede, ma Bardi riesce ad anticiparlo in extremis. Nel finale la Reggiana si riversa in avanti: Vido sfiora il pareggio da buona posizione, senza però trovare la porta.

Nonostante l’espulsione di Pickel nei minuti di recupero per doppia ammonizione, la Cremonese resiste e conquista tre punti pesantissimi che la rilanciano in classifica.