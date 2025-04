Dionisi presenta Palermo-Sassuolo: «Li rispettiamo, ma abbiamo un obiettivo grande e lo dobbiamo raggiungere»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo, capolista del campionato.

«Sassuolo con la pancia piena? Me l’aspetto come l’ho visto nelle ultime partite, in ogni transizione vanno in porta. Non verranno con la pancia piena, vorranno far meta. Li rispettiamo ma abbiamo le nostre possibilità» ha dichiarato il tecnico rosanero.

Dionisi ha poi sottolineato quanto sia fondamentale il valore del risultato: «Il risultato fa tanta differenza, dà valore alla prestazione. Col Modena abbiamo fatto un primo tempo incredibile ma non abbiamo vinto. I ragazzi hanno lavorato benissimo anche nelle settimane precedenti alla gara di Salerno. Dobbiamo essere carichi, giochiamo con la squadra più forte del campionato. Abbiamo un obiettivo grande e lo dobbiamo raggiungere».