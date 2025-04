Dionisi presenta Palermo-Sassuolo: «Gomes e Blin hanno fatto bene, non far giocare Ranocchia è difficile»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo, capolista del campionato.

«Gomes e Blin hanno fatto bene, non far giocare Ranocchia è difficile. Di tre ne giocheranno due, poi non è importante quanto si gioca, chi entra deve fare di più grazie a chi è in campo. Col Sassuolo dovremo difenderci, ma anche fare la partita. I centrocampisti partecipano in tutte le situazioni offensive e difensive» ha spiegato Dionisi.

Sulle difficoltà di incidere dalla panchina, il tecnico rosanero ha aggiunto: «Ne abbiamo parlato, la squadra aiuta chi entra. Le sostituzioni le farò sempre, chi non gioca è all’altezza di chi gioca. Non sempre chi è entrato ha dato il miglior contributo. Non ho una simpatia per Vasic, ma merita di giocare per come si allena, poi faccio delle scelte. Ogni minuto è prezioso, spesso abbiamo fatto la differenza in negativo. Abbiamo ancora opportunità, col Sassuolo è una grande opportunità. La settimana di lavoro è stata buona. Non porterò 11 giocatori senza panchina come 40 anni fa, le sostituzioni ci sono e vanno fatte. È giusto dar valore ai giocatori, non abbiamo una rosa molto ampia».