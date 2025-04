Dionisi presenta Palermo-Sassuolo: «I fischi condizionano, ma i ragazzi devono andare oltre le difficoltà»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo, capolista del campionato. Il tecnico rosanero ha parlato della crescita della squadra, dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e del supporto fondamentale dei tifosi nella gara in programma domani pomeriggio al “Renzo Barbera”.

«I playoff sono un nostro obiettivo, siamo noi che ce la dobbiamo giocare. Il Sassuolo sta facendo un altro campionato. Noi siamo una squadra che poteva far di più ma non è tempo di guardare indietro. Guardiamo di partita in partita. L’obiettivo prima era diverso, ma ora la squadra è cresciuta, abbiamo ancora modo di dimostrarlo. La fortuna non viene a caso, dovremo essere bravi e cinici» ha dichiarato Dionisi.

Il tecnico ha poi commentato l’importanza del sostegno del pubblico e l’impatto che i fischi possono avere sui giocatori: «Fischi? Condizionano se arrivano mentre i ragazzi giocano. In campo non si mettono solo le qualità tecniche e tattiche, tutto passa dalla testa. Se la squadra avesse più leggerezza si esprimerebbe meglio, ma sono pagati per andare oltre le difficoltà. Speriamo che i tifosi siano tantissimi col Sassuolo».

Infine, Dionisi ha speso parole di stima per l’allenatore avversario Fabio Grosso: «Stimo Grosso, sta facendo un buon lavoro. Da giocatore mi ha fatto sognare, penso al gol contro la Germania. Ora fa l’allenatore e lo fa bene».