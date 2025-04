Dionisi presenta Palermo-Sassuolo: «Premiato Nicolosi, per il ruolo di Segre più soluzioni»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo, capolista del campionato. L’allenatore rosanero ha parlato anche del suo passato sulla panchina neroverde, del lavoro con i giovani e delle possibili alternative tattiche in vista della gara in programma domani al “Renzo Barbera”.

«Col Sassuolo è stimolante, è una squadra forte. Conosco tanto di loro, tanti giocatori li ho allenati. Ho passato lì due anni, con alti e bassi. Sono ricordi, fanno parte dell’esperienza. Sono l’allenatore del Palermo e mi piacerebbe tanto vincere» ha dichiarato Dionisi.

Spazio anche ai giovani della Primavera, con una menzione particolare per Nicolosi: «È un ragazzo serio, con qualità. È all’inizio del suo percorso, merita. Tutti i ragazzi delle giovanili si mettono a disposizione, abbiamo sempre attinto dalla Primavera, ogni giorno. Era giusto dargli un premio, che è un premio per il settore giovanile».

Infine, Dionisi ha parlato delle opzioni a centrocampo: «Nella posizione dove ha giocato Segre posso schierare Verre o Insigne. Jacopo ha fatto bene a Salerno, si sta allenando bene, non è l’unica possibilità in quel ruolo».