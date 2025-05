Dionisi presenta Palermo-Frosinone: «Lucioni? Non è dipeso da me. Al posto di Magnani sto valutando tutto»

In conferenza stampa, Alessio Dionisi ha affrontato anche il tema degli assenti e delle scelte di mercato che hanno segnato la stagione del Palermo. Su Fabio Lucioni, ex leader della difesa oggi al Frosinone e prossimo avversario dei rosanero, il tecnico è stato chiaro: «Lucioni? È andato via, non c’è stato modo di confrontarci. Non è dipeso da me. È un giocatore che in Serie B ha fatto tanto, con una personalità importante. Sono state fatte delle scelte, vanno difese e condivise».

La formazione in difesa è ancora un rebus, soprattutto alla luce dell’indisponibilità di Ceccaroni e dell’ultimo forfait di Magnani: «Chi al posto di Magnani? Ci ho pensato da mercoledì pomeriggio, ancora sono valutazioni da fare. Non escludo di cambiare qualcosa o spostare qualche interprete. Non ci sono molte possibilità».

Infine, Dionisi ha ribadito con onestà il suo ruolo in una rosa in parte ereditata: «Abbiamo le qualità, poi le dovremo dimostrare. Sono l’allenatore e devo difendere la squadra, poi non tutte le scelte sono dell’allenatore. Qua ci sono 3/4 di giocatori che c’erano prima di me».