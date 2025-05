Dionisi presenta Palermo-Frosinone: «Sappiamo che veniamo giudicati dai risultati. L’unica risposta possibile è vincere»

Alla vigilia del delicatissimo match contro il Frosinone, Alessio Dionisi ha ribadito in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta che non ci sono più alibi né spazio per le parole: serve una risposta concreta, immediata, fatta di gol e vittorie.

«Veniamo giudicati dai risultati. Abbiamo solo un modo per far ricredere chi non è soddisfatto da noi. Serve una vittoria», ha dichiarato il tecnico rosanero, consapevole del malumore che aleggia in città e soprattutto nella tifoseria, delusa da una squadra in difficoltà e reduce da due sconfitte pesanti.

Dionisi ha anche commentato il clima che si respirerà domani sera al “Barbera”, dove la Curva Nord ha annunciato una dura contestazione: «L’ambiente non sarà dalla nostra parte? Quello dipende dai nostri risultati. L’unico obiettivo è giocare col Frosinone e fare un gol più di loro»