Dionisi presenta Palermo-Frosinone: «Senza Ceccaroni e Magnani, serve più equilibrio. Difendiamo meno bene di squadra»

Alla vigilia del delicatissimo match contro il Frosinone, Alessio Dionisi ha confermato due assenze pesanti per il Palermo: «Non ci saranno Ceccaroni e Magnani, ha avuto un problemino». Il tecnico rosanero ha poi approfondito una delle fragilità più evidenti della squadra: «Serve equilibrio, stiamo prendendo più gol perché difendiamo meno bene di squadra. La squadra è stata fatta in un modo ma a gennaio si è intervenuto in altro modo».

Sul piano individuale, Dionisi ha raccontato un episodio emblematico che riguarda Lund, reduce da una prestazione sottotono a Cesena: «Lund è venuto a parlarmi dopo la partita dicendomi che era nervoso per la sua prestazione. È un ragazzo sano, molto critico con se stesso». Parole che evidenziano l’attitudine autocritica del laterale danese, che si gioca una maglia da titolare con Di Francesco.

Proprio sull’ex Lecce Dionisi ha aggiunto: «Di Francesco aveva bisogno di una progressione di minutaggio, oggi è a disposizione per una fetta di gara più ampia». Un segnale importante in vista delle scelte per la fascia sinistra, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.