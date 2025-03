Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Brunori e Pohjanpalo si sono trovati fin da subito»

Alla vigilia del match contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla sfida di domani sera e sul percorso della squadra nelle ultime settimane.

«All’andata siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. Loro hanno gestito la palla e creato tante occasioni, ma noi abbiamo fatto una partita solida. Domani servirà una prestazione migliore e più coraggiosa, anche se firmerei per ottenere lo stesso risultato dell’andata», ha dichiarato Dionisi.

Il momento del Palermo e il valore della Cremonese

Dionisi ha evidenziato il buon rendimento recente dei rosanero: “Da gennaio poche squadre hanno fatto più punti di noi. La Cremonese ha grandi valori, ma anche noi. Non siamo però gli unici, il livello della Serie B è alto”.

La convivenza tra Brunori e Pohjanpalo

Uno dei temi più caldi riguarda l’attacco e la possibilità di avvicinare Brunori a Pohjanpalo: «Matteo ha caratteristiche duttili e si integra bene con Joel. Ma non dimentichiamoci di Le Douaron, che stava crescendo. Devo fare delle scelte e già giocare con due attaccanti di ruolo non è semplice. La conoscenza tra i giocatori non è immediata, ma stiamo crescendo e Brunori e Pohjanpalo si sono trovati fin da subito».