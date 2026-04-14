Palermo-Cesena, meteo favorevole: sole e clima ideale al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (46)

PALERMO – Condizioni meteo ideali per Palermo-Cesena, in programma sabato 18 aprile alle ore 17.15 allo stadio “Renzo Barbera”. Le previsioni indicano una giornata stabile e soleggiata, senza rischio di precipitazioni.

Nel dettaglio, durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23-24 gradi, accompagnate da una leggera ventilazione da nord-ovest. Un clima piacevole che dovrebbe favorire lo spettacolo in campo e la presenza del pubblico sugli spalti.


Già dalla mattinata il sole sarà protagonista, con valori in progressivo aumento fino al picco nelle ore centrali della giornata. Anche nel tardo pomeriggio, orario del match, le condizioni resteranno ottimali, con visibilità eccellente e assenza di umidità significativa.

In serata, dopo il fischio finale, le temperature scenderanno gradualmente intorno ai 16-17 gradi, mantenendo comunque un clima mite e senza particolari criticità.

Tutti elementi che rendono il contesto perfetto per una sfida decisiva sia per il Palermo, in corsa per la promozione diretta, sia per il Cesena, impegnato a difendere la zona playoff.

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