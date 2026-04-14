Palermo-Cesena, quote e pronostici: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (12)

PALERMO – Il Palermo parte nettamente favorito nella sfida contro il Cesena in programma sabato 18 aprile alle ore 17.15 al “Barbera”. Le principali agenzie di scommesse indicano i rosanero come squadra da battere, con quote per il segno “1” stabilmente intorno all’1.55-1.68.

Secondo Bet365, la vittoria del Palermo è quotata 1.55, mentre il pareggio sale a 3.90 e il successo del Cesena a 5.50. Quote molto simili anche per Snai, che propone l’1 a 1.57, l’X a 4.10 e il 2 a 5.50.


StarVegas e AdmiralBet confermano il trend: entrambe offrono l’1 a 1.57, con il pareggio tra 4.00 e 4.00 e la vittoria ospite intorno a 5.00. Anche Lottomatica si allinea, con Palermo vincente a 1.55, X a 4.00 e Cesena a 5.35.

NetBet propone una leggera variazione: 1 a 1.58, pareggio a 4.05 e 2 a 5.10. Più alta la quota offerta da 888sport, che alza il segno “1” a 1.67, con l’X a 3.60 e il successo del Cesena a 4.40.

Chiude il quadro Betfair, con 1 a 1.55, X a 4.00 e 2 a 5.50, mentre LeoVegas offre una delle quote più alte per il Palermo vincente (1.68), con il pareggio a 3.65 e il colpo esterno del Cesena a 4.50.

Il quadro generale è chiaro: i rosanero sono favoriti, ma non in modo schiacciante. Il Cesena, nonostante le difficoltà difensive, resta una squadra capace di creare occasioni e potrebbe rappresentare una variabile imprevedibile.

La partita si preannuncia dunque decisiva per entrambe: il Palermo per continuare a inseguire la promozione diretta, il Cesena per difendere la propria posizione in zona playoff.

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