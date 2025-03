Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «È stato un peccato non aver vinto contro la Samp»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa, analizzando gli aspetti tattici della gara e soffermandosi sulle scelte di formazione.

«La Cremonese porta molti giocatori in area anche su azione, quindi dovremo essere attenti in fase difensiva. Ci alleniamo con tutti gli effettivi e faccio delle scelte che non sono mai definitive», ha spiegato Dionisi.

Dubbi in difesa: Diakité o Pierozzi?

Un tema chiave riguarda il ruolo di terzino destro, con Diakité possibile alternativa a Pierozzi: «Salim ha già ricoperto quel ruolo, potrebbe giocare lui ma non è l’unica opzione. Ho una rosa di giocatori duttili e diverse possibilità a destra. Valuteremo anche dopo l’allenamento di oggi, ma ho già qualche idea».

Rammarico per la gara contro la Sampdoria

Dionisi è tornato anche sul pareggio contro la Sampdoria, sottolineando il dispiacere per i due punti persi: «È stato un peccato non aver vinto per come abbiamo giocato. Federico e Valerio sono stati bravi e ci hanno permesso di sfruttare la superiorità numerica, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti».