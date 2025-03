Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Possiamo mettere in difficoltà l’avversario. Centrocampo? Vorrei dare spazio a tutti»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa, analizzando le possibili scelte a centrocampo e l’importanza del match.

La gestione del centrocampo

Uno dei temi chiave riguarda l’utilizzo di Segre e le possibili rotazioni in mediana: «Centrocampo più muscolare come opzione? Sì e no. Mi dispiace che Segre venga considerato un po’ meno nei minuti in campo, perché è un giocatore importante sia in campo che all’interno del gruppo. La mia scelta è momentanea, ho diverse opzioni e a volte mi capita di pensare che forse avrei potuto fare una scelta diversa. Ranocchia? Ha giocate da numero 10 e sta interpretando benissimo il ruolo in cui lo schieriamo. Vorrei dare spazio a tutti i centrocampisti».

L’importanza del match e la sfida alla Cremonese

Dionisi ha sottolineato come ogni partita sia fondamentale a prescindere dall’avversario: «Se avessimo giocato contro un’altra squadra sarebbe stato ugualmente importante. Oggi i valori tra le squadre sono molto simili. Contro la Sampdoria abbiamo reagito alla grande, domani sarà importante mantenere lo stesso atteggiamento».

Sul valore della Cremonese e le ambizioni del Palermo, il tecnico ha aggiunto: «Loro hanno la loro identità e verranno qui a fare la loro partita, ma noi abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Dobbiamo giocare con la volontà che fa la differenza. La Cremonese ha valori importanti e lo sappiamo, ma da gennaio a oggi abbiamo fatto gli stessi punti».