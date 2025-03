Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Ci manca ancora continuità. La pausa servirà per recuperare qualche giocatore»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle possibili scelte tattiche e sull’importanza della gara per dare continuità ai risultati.

Vasic possibile opzione a centrocampo

Uno dei temi trattati riguarda Vasic e il suo possibile impiego da esterno di centrocampo: «È tra le possibilità. Il giorno prima di Genova è stato male e non ha dormito la notte, quindi era in panchina con riserva. Ha duttilità e questa settimana si è allenato anche in quel ruolo».

La necessità di dare continuità

Dionisi ha poi sottolineato l’atteggiamento che servirà per affrontare la Cremonese: «Dobbiamo avere la volontà di portare a casa un risultato positivo. Contro il Brescia è stato decisivo un episodio nato proprio dalla voglia di vincere. Ci manca ancora la continuità e dobbiamo andare alla ricerca di questo aspetto».

La sosta come opportunità

Infine, il tecnico ha parlato della sosta imminente e delle opportunità che potrebbe offrire: «La pausa servirà per recuperare qualche giocatore e staccare per qualche giorno. Bisogna farlo nel modo giusto e sfruttarla anche per invertire qualche gerarchia che si è creata. Sarà così per noi, ma anche per le altre squadre. I ragazzi sono abituati».