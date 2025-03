Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Cresciuti ma non ancora maturi»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla crescita della squadra e sull’importanza della mentalità per affrontare un avversario di alto livello.

Un Palermo in crescita, ma serve maggiore maturità

Dionisi ha evidenziato i cambiamenti avvenuti nella squadra dopo il mercato di gennaio: «Tutta l’esperienza serve per trarne benefici. Con il mercato è cambiato qualcosa nella mentalità della squadra e in campo. La volontà c’è sempre stata, ma il livello si è alzato».

Nonostante i progressi, il tecnico rosanero ha sottolineato che il Palermo deve ancora fare un ulteriore step: «Siamo cresciuti, ma non siamo ancora maturati del tutto. Dobbiamo essere efficaci, ma serve esserlo ancora di più».

La sfida con la Cremonese: non basterà solo l’organizzazione

Parlando dell’avversario di domani, Dionisi ha elogiato la qualità della Cremonese: «Affrontiamo una squadra con valori importanti. Non basteranno solo l’organizzazione e la qualità dei singoli, ma servirà una mentalità forte».