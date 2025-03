Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Di Mariano sta meglio, lo recupereremo dopo la sosta»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle condizioni di Di Mariano, sulle scelte tattiche e sulla flessibilità dell’assetto di gioco.

Di Mariano in fase di recupero

Uno dei temi trattati riguarda le condizioni di Di Mariano, ancora ai box: «Sta meglio, si sta allenando a parte. La sosta sarà utile per recuperarlo completamente».

Nessun cambio di modulo, confermati i due attaccanti

Dionisi ha poi chiarito che al momento non sta pensando a un ritorno al 4-3-3: «In questo momento non voglio rinunciare ai due attaccanti».

La sfida tattica contro la Cremonese

Infine, il tecnico ha analizzato l’assetto della Cremonese, squadra che tende a cambiare atteggiamento in corsa: «Iniziano con il 3-5-2, poi durante la gara si modificano in base ai movimenti dei giocatori. Ma anche noi iniziamo in un modo e poi cambiamo».