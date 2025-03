Dionisi presenta Palermo-Cremonese: «Sarà uno scontro diretto, ogni gara è importante»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del match e della fase cruciale della stagione.

«Non è iniziato il conto alla rovescia per i playoff, ogni gara è importante e dobbiamo viverla così», ha dichiarato Dionisi, ribadendo come ogni partita da qui alla fine sarà decisiva.

Sulla Cremonese, il tecnico rosanero ha elogiato il valore dell’avversario: «Affrontiamo una squadra forte, per certi aspetti è uno scontro diretto e potrebbe farci fare un bel balzo in avanti, ma lo saranno tutte le gare da qui alla fine. La Cremonese è una delle squadre più forti del campionato, per il suo impianto di gioco e la conoscenza tra i suoi giocatori. Non dimentichiamo che lo scorso anno ha giocato la finale playoff e a lungo è stata in zona promozione diretta».