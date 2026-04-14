Palermo, lavoro sulla difesa a Torretta: Inzaghi alza i ritmi verso il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

PALERMO – Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Cesena. Questa mattina, a Torretta, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto una nuova seduta di allenamento, come comunicato dalla società rosanero.

Il programma ha previsto inizialmente un lavoro di forza in palestra, seguito da esercitazioni sul campo ad alta intensità. I rosanero si sono concentrati su sprint e situazioni legate alla fase difensiva, segno della volontà dello staff di curare ogni dettaglio in vista del match.


A chiudere la seduta, una partita disputata in una porzione ridotta del campo, utile per mantenere alta la competitività e la condizione fisica del gruppo.

Il Palermo continua dunque a lavorare con intensità e attenzione, preparando una gara fondamentale nel finale di stagione.

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