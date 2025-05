Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «La priorità è domani, poi penseremo al resto»

A poche ore dalla sfida contro la Carrarese, Alessio Dionisi ha fatto chiarezza anche su uno dei temi più delicati di questa fase della stagione: la gestione dei diffidati e le scelte in ottica playoff. Il tecnico del Palermo ha ribadito la centralità dell’ultima giornata di regular season, sottolineando che ogni rotazione sarà fatta solo per l’impegno imminente.

«Si gioca domani e poi sabato, ma le rotazioni che faremo sono pensate solo per la partita di domani – ha precisato Dionisi in conferenza stampa –. I ragazzi in diffida dovranno stare attenti, ma questa partita è troppo importante per pensarla solo in chiave conservativa».

Il Palermo ha bisogno di fare risultato per mantenere o migliorare il proprio piazzamento playoff. Per questo Dionisi è stato chiaro:

«Se vogliamo mantenere la posizione dobbiamo fare risultato, e per farlo dobbiamo affrontare la Carrarese con lo spirito giusto. La priorità è la gara di domani, il resto verrà dopo».

Il riferimento è soprattutto ai quattro diffidati: Gomes, Lund, Nikolaou e Magnani. Evitare squalifiche sarà importante, ma senza rinunciare alla prestazione.